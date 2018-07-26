



Türkiye'nin eşsiz güzellikleri, kuşkusuz dünyaca ünlü yıldızlar ile jet sosyeteyi de büyüledi... Geçtiğimiz yılki dillere destan düğününün ardından balayı için Bodrum'a gelen Victoria Swarovski, önceki gün soluğu yine ülkemizde aldı. Swarovski markasının 24 yaşındaki varisi Victoria, bu kez de Marmaris'te bulunan lüks bir oteli tercih etti.



Aynı zamanda dünyaca ünlü bir şarkıcı da olan Victoria Swarovski, 323 bin kişinin takip ettiği instagram hesabından ülkemize övgü yağdırdı. Birkaç yıl önce Bodrum'dan 3 milyon euro'ya villa alan dünyaca ünlü Çek model Karolina Kurkova de Swarovski ile aynı saatlerde ailesiyle Bodrum'a geldi.