Sibel Can, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseriyle hayranlarını mest etti. Sanatçı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği gecede şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Can, baba olan Tarkan içinse "Bence o, dünyanın en yakışıklı babası" dedi.
'CAN'dan konser
Etiketler: Sibel Can , Harbiye Açıkhava , Tarkan
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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