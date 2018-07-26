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'CAN'dan konser

CANdan konser
Sibel Can, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseriyle hayranlarını mest etti. Sanatçı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği gecede şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Can, baba olan içinse "Bence o, dünyanın en yakışıklı babası" dedi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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