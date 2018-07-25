ABD'li şarkıcı Demi Lovato'nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki eski Disney yıldızının California'daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departmanı tarafından götürüldüğü açıklandı.
Son dakika: Şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Demi Lovato’nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Demi Lovato neden hastaneye kaldırıldı? Demi Lovato kimdir? Tüm detaylar haberimizde
ABD'li şarkıcı Demi Lovato'nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki eski Disney yıldızının California'daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departmanı tarafından götürüldüğü açıklandı.
Etiketler: Demi Lovato
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.