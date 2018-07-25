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  1. Hülya Avşar da o akıma uydu!

ve Derya Ürkmez fena yakalandı!

'da tatil yapan daha 2 gün önce ''Magazinciler yanımda kimi görse 'Sevgilisi' diye yazıyor, nedense yaşları da 21'i geçmiyor. En son 19' a indirdiler, ya bu magazin alemine ne oluyor?'' demişti. İşte yakalandı!

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 16:45
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