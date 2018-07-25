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Ne serveti ‘5 kuruş’ etmez

Ne serveti ‘5 kuruş’ etmez
Rapçi 50 Cent ile boksör Floyd Mayweather arasında bu kez saat krizi çıktı. , eski dostu Mayweather'in kendisine 18 milyon dolarlık bir saat aldığı haberi için "Kadınlara harcamaktan parası kalmadı" dedi.


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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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