İstanbul dün gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlı havaya teslim oldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da yağışlı hava saat 18.00'e kadar devam edecek. Sonrasında ise yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

AVRUPA YAKASI'NDA OTURANLAR DİKKAT

Meteoroloji, Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sa��anak yağış için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.