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'den 'un için son dakika uyarısı

'den için bir son dakika uyarısı geldi. Bugün saat 16:00'a kadar Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde gök gürültülü bekleniyor. Vatandaşlar ani , su baskını, yıldırım ve dolu riski konusunda uyarıldı.

Meteorolojiden uyarı geldi! Bu saatlere dikkat

dün gün boyu gök gürültülü lı havaya teslim oldu. 'nin son tahminlerine göre İstanbul'da saat 18.00'e kadar devam edecek. Sonrasında ise yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

AVRUPA YAKASI'NDA OTURANLAR DİKKAT

Meteoroloji, 'nda gök gürültülü sa��anak yağış için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani , su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 14:41
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