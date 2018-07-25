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'KALE'sini kırdılar

KALEsini kırdılar
Dünyaca ünlü kalem markası Faber Castell'in sahibi Kont Charles Alexander von Faber Castell ile 2012'de evlenen Melisa Eliyeşil'e şok... Kendisi de 'kontes' olan sosyetik güzelin, milyarder eşiyle yaşadığı Münih'in Bogenhausen bölgesindeki paha biçilemez kalesine geçtiğimiz ay hırsız girdiği ortaya çıktı.



İkiliyi uzun süredir takip ettiği öğrenilen hırsızlar, sosyetik çiftin iki çocuklarıyla yurt dışında olmasını fırsat bildi. Alman polisine göre kaleye balkon kapısından giren 3 kişilik ekip, kaleden değeri 300 bin euro'yu bulan mücevher, saat ve antika eşyaları çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Bu arada ülkenin en lüks bölgelerinden biri olan 'deki kaleye giren hırsızların içeriden yardım alma ihtimali üzerinde duruluyor.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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