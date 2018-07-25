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İnce espri

İnce espri

Ezgi Mola, sosyal medyada Photoshop'u abartanları ti'ye aldı. Mola, önceki gün havuz başında mayoyla çekilen karesini yamultup "Makyaj yok, filtre yok, Photoshop yok" diyerek "Bu benim doğal güzelliğim" diyen ünlülere taşını attı..

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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