Ezgi Mola, sosyal medyada Photoshop'u abartanları ti'ye aldı. Mola, önceki gün havuz başında mayoyla çekilen karesini yamultup "Makyaj yok, filtre yok, Photoshop yok" diyerek "Bu benim doğal güzelliğim" diyen ünlülere taşını attı..
İnce espri
Ezgi Mola, sosyal medyada Photoshop'u abartanları ti'ye aldı. Mola, önceki gün havuz başında mayoyla çekilen karesini yamultup "Makyaj yok, filtre yok, Photoshop yok" diyerek "Bu benim doğal güzelliğim" diyen ünlülere taşını attı..
Etiketler: Ezgi Mola
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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