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55’lik lolita

55’lik lolita
Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, önceki günkü paylaşımıyla ağızları açıkta bıraktı. 55 yaşındaki usta oyuncu, evinin bahçesinde verdiği bikinili pozla sosyal medyaya damga vurdu. , incecik görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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