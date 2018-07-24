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Villa fiyatına dekorasyon

Villa fiyatına dekorasyon
Dört ay önce Bodrum'daki lüks villasını baştan aşağı yenileyen Ajda Pekkan, ince eleyip sık dokuyor. Süperstar, Regnum Escana Evleri'ndeki 6 milyon 700 bin liralık 3 katlı villasının dekorasyonu için 500 bin lirayı gözden çıkarmıştı. Önceki gün 'a giden Pekkan, iddiaya göre hayal kırıklığına uğradı.



Süperstar, istediği gibi ilerlemediğini gördü. Pekkan; yatak odasından mutfağa ve bahçeden yüzme havuzuna kadar her köşedeki tadilatın sil baştan yapılmasını istedi. Süperstar, 300 bin lirayı daha gözden çıkarınca dekorasyonun toplam maliyeti 800 bin lirayı buldu.




Doğan SAVAŞ
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