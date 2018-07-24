Mutlu son olmadı

Simge Sağın, önceki gün 4 yıllık müzisyen aşkından ayrıldığını açıkladı. Ozan Bayraşa ile evlilik planları yaparken süpriz şekilde yollarını ayıran güzel şarkıcı, ayrılığı da şu sözlerle duyurdu:
"İkimiz de yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı yaklaşık 10 gün oldu. Spor yaparak enerjimi sağlığıma ve işime harcamaya çalışıyorum. Herkes gibi Ozan'ın da iyi olmasını istiyorum."
"İkimiz de yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı yaklaşık 10 gün oldu. Spor yaparak enerjimi sağlığıma ve işime harcamaya çalışıyorum. Herkes gibi Ozan'ın da iyi olmasını istiyorum."
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