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İbretlik kare!

İbretlik kare!
Eşi Celal Çapa ile Bodrum'da tatilde olan Şebnem Çapa, kural bozmadı. Önceki sabah erkenden ellerine poşet alıp çevredeki çöpleri toplayan çift, gördükleri manzara karşısında çılgına döndü. , "Bu cennet vatanı insanlar çöp atarak cehenneme çeviriyor" dedi.

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