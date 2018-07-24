Eşi Celal Çapa ile Bodrum'da tatilde olan Şebnem Çapa, kural bozmadı. Önceki sabah erkenden ellerine poşet alıp çevredeki çöpleri toplayan çift, gördükleri manzara karşısında çılgına döndü. Şebnem Çapa, "Bu cennet vatanı insanlar çöp atarak cehenneme çeviriyor" dedi.
İbretlik kare!
Etiketler: Bodrum , Şebnem Çapa
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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