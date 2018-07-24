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Gelenek bozmadı

Gelenek bozmadı
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren model Emily Ratajkowski, önceki gün eşi Sebastian Bear-McClard ile Miami'de görüntülendi. Tatilinde de kural bozmayan 27 yaşındaki seksi manken, plajda da tüm bakışları üzerinde topladı. , denize girerken bile 200 bin dolarlık pırlanta tek taşını parmağından çıkarmadı.

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