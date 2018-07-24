Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren model Emily Ratajkowski, önceki gün eşi Sebastian Bear-McClard ile Miami'de görüntülendi. Tatilinde de kural bozmayan 27 yaşındaki seksi manken, plajda da tüm bakışları üzerinde topladı. Emily Ratajkowski, denize girerken bile 200 bin dolarlık pırlanta tek taşını parmağından çıkarmadı.
Gelenek bozmadı
Etiketler: Emily Ratajkowski
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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