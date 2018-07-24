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Balık zamanı

Balık zamanı
Deniz tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün gittiği Bodrum'da ilk fırsatta kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile tatile çıkan oyuncu, önceki gün teknesinde dostlarını ağırladı. Tatlıtuğ, misafirlerine elleriyle tuttuğu balıkları ikram etti.

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