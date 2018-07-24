Deniz tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün gittiği Bodrum'da ilk fırsatta kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile tatile çıkan oyuncu, önceki gün teknesinde dostlarını ağırladı. Tatlıtuğ, misafirlerine elleriyle tuttuğu balıkları ikram etti.
Balık zamanı
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Bodrum
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.