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Koleksiyona yeni plaklar

Koleksiyona yeni plaklar
Özge Ulusoy da eski aşkı Hacı Sabancı gibi koleksiyoner çıktı. Önceki akşam bir etkinliğe katılan ünlü manken, Plak ve Ben standına uğradı. Ulusoy, annesine MFÖ'nün 'The Best Of MFÖ' ve Ajda Pekkan'ın 'Beş Yıl Önce On Yıl Sonra' plağını aldı.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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