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İntikam peşinde

Eşinin boşanırken 500 bin lira talep ettiği , önceki gün yaptığı imalı paylaşımla kafaları karıştırdı...

İntikam peşinde
İki yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu ile boşanmak üzere olan Berk Oktay'dan zehir gibi sözler... Şarapçıoğlu, şiddet iddiasıyla Mayıs'ta ünlü oyuncuya boşanma davası açmıştı. Eşinin 500 bin lira tazminat talep ettiği da önceki gün şu manidar paylaşımla eşine gönderme yaptı: "Çakal sürüsü kurdu pusuya düşürünce, kurt nasıl kurtulacağını değil, öcünü nasıl alacağını düşünür."

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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