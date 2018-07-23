İntikam peşinde

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yıllık
eşi Merve Şarapçıoğlu
ile
boşanmak
üzere olan
Berk Oktay'dan
zehir gibi sözler...
Şarapçıoğlu,
şiddet
iddiasıyla Mayıs'ta ünlü
oyuncuya boşanma
davası açmıştı.
Eşinin
500 bin lira tazminat
talep
ettiği
Berk Oktay
da önceki gün şu
manidar paylaşımla
eşine gönderme
yaptı:
"Çakal sürüsü kurdu pusuya düşürünce, kurt nasıl kurtulacağını değil, öcünü nasıl alacağını düşünür." 23 Temmuz 2018, Pazartesi Gazete
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