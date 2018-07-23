Hızlı alışveriş

Formula 1 eski pilotu Michael Schumacher, 4.5 yıl önce kayak yaparken kaza geçirdi. Bitkisel hayata girdi. Ünlü yarışçı ölüm kalım savaşı verirken eşi de alışverişe geçti. Corinna Schumacher'in Mallorca'da, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e ait bir villayı satın aldığı bildirildi. 15 bin metrekare arazi üzerine kurulu alanda bulunan villa için 30 milyon euro ödendi. Villanın yalnızca tatil zamanlarında kullanılmasının planlandığı, İsviçre'deki evin yine ana yaşam alanı olarak kalacağı belirtildi. Öte yandan Michael Schumacher'in sağlıklı olduğu dönemlerde bu villa ilgilendiği ve satın almak istediği kaydedildi.
Devasa bir bahçesi bulunan villada, iki yüzme havuzu yer alıyor. 30 milyon euro (Yaklaşık 180 milyon TL) değerinde olan villada helikopter pisti de bulunuyor. Villanın Akdeniz manzarası ise nefesleri kesiyor.
Devasa bir bahçesi bulunan villada, iki yüzme havuzu yer alıyor. 30 milyon euro (Yaklaşık 180 milyon TL) değerinde olan villada helikopter pisti de bulunuyor. Villanın Akdeniz manzarası ise nefesleri kesiyor.
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