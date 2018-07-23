Nisan'da 2 buçuk yıllık aşklarını bitiren Aslı Enver ile Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerine yaptıkları göndermeler sürüyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün astrolog Zeynep Turan'ın "Büyük konuştuğu yerden imtihan olurmuş insan. 'Asla' dediğiniz ne varsa kapının ardındaymış meğer" sözünü beğendi. Hemen ardından Boz da Antalya konserinden 'İltimas' şarkısını "Bela gözlerinde" notuyla paylaştı. İkilinin takipçileri ise "Barışın da kurtulun" diye yorum yapmaktan kendini alamadı.
İkilinin hayranları, eski aşıkların yeniden bir araya gelmelerini dört gözle bekliyor.
İkilinin hayranları, eski aşıkların yeniden bir araya gelmelerini dört gözle bekliyor.
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