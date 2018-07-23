Barışın da kurtulun

aşklarınıbitirenilesosyal medyadabirbirlerine yaptıklarısürüyor. Güzeloyuncu, geçtiğimizgün astrolog ZeynepTuran'ın'Asla'sözünübeğendi. Hemen ardındanBoz da Antalya konserindenşarkısınınotuyla paylaştı.İkilinin takipçileri ise "diye yorumyapmaktan kendini alamadı.İkilinin hayranları, eski aşıkların yeniden bir araya gelmelerini dört gözle bekliyor.