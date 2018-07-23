Ayrılsak da beraberiz

önceki günsahne oldu. Bahsi geçenisimlerden ilki. 18 yıllıkbirlikteliklerini oğullarıİdo'ya rağmenikili, önceki günBodrum'da buluştu.Gündüz saatlerindedeniz keyfi yapanTuna, akşam daTatlıses'lebirbalıkçıda bir arayageldi.diyen diğer eskieşler iseileidi.biten ikili,oğulları Ali ve Emiriçin önceki günBodrum'da buluştu.