Bodrum, önceki gün eski eşlerin medeniyet dersine sahne oldu. Bahsi geçen isimlerden ilki İbrahim Tatlıses ile eski hayat arkadaşı Derya Tuna'ydı. 18 yıllık birlikteliklerini oğulları İdo'ya rağmen 2001'de bitiren ikili, önceki gün Bodrum'da buluştu. Gündüz saatlerinde Bitez Doria Beach'te deniz keyfi yapan Tuna, akşam da Tatlıses'le Bodrum Ortakent'teki bir balıkçıda bir araya geldi. "Yollarımız ayrılsa da kalplerimiz bir" diyen diğer eski eşler ise Gül Gölge ile Murat Saygı idi. 11 yıllık evlilikleri Mart'ta biten ikili, oğulları Ali ve Emir için önceki gün Bodrum'da buluştu.
Ayrılsak da beraberiz
Dört ay önce boşanan Gül Gölge ile Murat Saygı önceki gün oğulları için Bodrum’da buluştu. İbrahim Tatlıses ile eski hayat arkadaşı Derya Tuna da Bitez’de bir araya gelip kanlı bıçaklı ayrılanlara medeniyet dersi verdi
Bodrum, önceki gün eski eşlerin medeniyet dersine sahne oldu. Bahsi geçen isimlerden ilki İbrahim Tatlıses ile eski hayat arkadaşı Derya Tuna'ydı. 18 yıllık birlikteliklerini oğulları İdo'ya rağmen 2001'de bitiren ikili, önceki gün Bodrum'da buluştu. Gündüz saatlerinde Bitez Doria Beach'te deniz keyfi yapan Tuna, akşam da Tatlıses'le Bodrum Ortakent'teki bir balıkçıda bir araya geldi. "Yollarımız ayrılsa da kalplerimiz bir" diyen diğer eski eşler ise Gül Gölge ile Murat Saygı idi. 11 yıllık evlilikleri Mart'ta biten ikili, oğulları Ali ve Emir için önceki gün Bodrum'da buluştu.
Etiketler: gül gölge , derya tuna , ibrahim tatlıses , Murat Saygı , Bodrum
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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