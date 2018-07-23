Aleyna izdihamı

Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, önceki akşam Antalya'da konser verdi. 19 yaşındaki şarkıcı, her konserinde olduğu gibi yine kural bozmayarak izdiham yarattı. Belek'teki bir otelde sahneye çıkan Aleyna Tilki'yi yaklaşık 2 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Çoğunluğu miniklerden oluşan Tilki'nin hayranları, genç şarkıcıyı cep telefonlarıyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Konser sonunda Aleyna Tilki, izleyicilerle özçekim yaparken odasına gittiğinde onu bir de sürpriz bekliyordu. Tilki'nin oyuncaklara olan düşkünlüğünü bilen otel yöneticileri, şarkıcının odasını peluş ayılarla süsledi.
Tilki, otel odasının çok sevdiği peluş ayılarla süslendiğini görünce büyük sevinç yaşadı.
Çoğunluğu miniklerden oluşan Tilki'nin hayranları, genç şarkıcıyı cep telefonlarıyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Konser sonunda Aleyna Tilki, izleyicilerle özçekim yaparken odasına gittiğinde onu bir de sürpriz bekliyordu. Tilki'nin oyuncaklara olan düşkünlüğünü bilen otel yöneticileri, şarkıcının odasını peluş ayılarla süsledi.
Tilki, otel odasının çok sevdiği peluş ayılarla süslendiğini görünce büyük sevinç yaşadı.
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