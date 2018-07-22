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Yeni aşkına nazlanmadı

Büyük oğlu Hacı’nın eski aşkı ’la onay vermeyen , aradığı gelin adayını buldu. , geçen hafta Shakira konserini izlediği ile şimdi de Mikonos’ta tatilde...

Yeni aşkına nazlanmadı
Beyaz Türkler, her yıl olduğu gibi bu yaz da Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a akın etti. Bu isimlerin başında da adanın müdavimi olan Hacı Sabancı vardı. İşadamı, lüks yatında çıktığı tatilinde aşkı Nazlı Kayı ile annesi Arzu Sabancı'yı yeniden buluşturdu. Sabancı'nın uzun yıllar aşk yaşadığı eski sevgilisi Özge Ulusoy, 'dan sürekli veto yemişti. Ancak 'nın müstakbel kayınvalidesi ve aşkıyla Mikonos'ta tatile gitmesi "Sosyetik güzele anneden onay çıktı" yorumu yaptırdı. Pek çok kişi de "Arzu Hanım, Nazlı ile tatile çıkıyorsa evlilik yakındır" demekten kendini alamadı.



HACI'YA ANNE DESTEĞİ
Kendisi gibi sosyetik aşkıyla mutlu bir ilişkisi olan 'nın mutluluğu, annesinin Nazlı Kayı'ya verdiği onayla ikiye katlandı.
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