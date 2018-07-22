Yeni aşkına nazlanmadı

Beyaz Türkler, her yıl olduğu gibi bu yaz da Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a akın etti. Bu isimlerin başında da adanın müdavimi olan Hacı Sabancı vardı. İşadamı, lüks yatında çıktığı tatilinde aşkı Nazlı Kayı ile annesi Arzu Sabancı'yı yeniden buluşturdu. Sabancı'nın uzun yıllar aşk yaşadığı eski sevgilisi Özge Ulusoy, Arzu Hanım'dan sürekli veto yemişti. Ancak Nazlı Kayı'nın müstakbel kayınvalidesi ve aşkıyla Mikonos'ta tatile gitmesi "Sosyetik güzele anneden onay çıktı" yorumu yaptırdı. Pek çok kişi de "Arzu Hanım, Nazlı ile tatile çıkıyorsa evlilik yakındır" demekten kendini alamadı.
HACI'YA ANNE DESTEĞİ
Kendisi gibi sosyetik aşkıyla mutlu bir ilişkisi olan Hacı Sabancı'nın mutluluğu, annesinin Nazlı Kayı'ya verdiği onayla ikiye katlandı.
HACI'YA ANNE DESTEĞİ
Kendisi gibi sosyetik aşkıyla mutlu bir ilişkisi olan Hacı Sabancı'nın mutluluğu, annesinin Nazlı Kayı'ya verdiği onayla ikiye katlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.