Birkaç gün önce ailesiyle Mikonos'a giden Derin Mermerci'nin tatili tam gaz sürüyor. Sosyetik güzel, önceki gün adanın gözde mekanı Buddha Bar'da kız kardeşi Yosun Mermerci ve dostlarıyla bu renkli pozu verdi...
ŞIK UYUM
İşadamı Osman Rimer'le 2005'te evlendikten sonra İzmir'e yerleşen eski manken Yüksel Ak, tatil için Ege'nin karşı tarafına geçti. Önceki gün Mikonos'taki partilerde eğlenen ikili, uyumlu bir tarz sergiledi.
Manchester City takımının Türk yıldızı İlkay Gündoğan da Mikonos'ta tatil yapan isimlerden.
ŞIK UYUM
İşadamı Osman Rimer'le 2005'te evlendikten sonra İzmir'e yerleşen eski manken Yüksel Ak, tatil için Ege'nin karşı tarafına geçti. Önceki gün Mikonos'taki partilerde eğlenen ikili, uyumlu bir tarz sergiledi.
Manchester City takımının Türk yıldızı İlkay Gündoğan da Mikonos'ta tatil yapan isimlerden.
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