Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Bodrum'a demir attı. Yaz başından bu yana ailesiyle Mandarin Oriental'deki milyonluk villasında tatil yapan sosyetik tasarımcı, önceki gün de deniz manzarasında böyle poz verdi. Fit vücuduyla dikkat çeken Işıl Reçber'in binlerce beğeni alan bu karesi "Işıl Hanım'ın formunun sırrı yoga" dedirtti.
Plajda ışıldadı
Etiketler: Rüştü Reçber , Mandarin Oriental , Işıl Reçber , Bodrum
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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