Yol Durumu
  1. İlluminati finanslı lüks hayat
  2. Güzel ekip

Plajda ışıldadı

Plajda ışıldadı
Eski kaleci 'in eşi , 'a demir attı. Yaz başından bu yana ailesiyle 'deki milyonluk villasında tatil yapan sosyetik tasarımcı, önceki gün de deniz manzarasında böyle poz verdi. Fit vücuduyla dikkat çeken Işıl Reçber'in binlerce beğeni alan bu karesi "Işıl Hanım'ın formunun sırrı yoga" dedirtti.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR