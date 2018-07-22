Önceki akşam Harbiye'de Funda Arar rüzgarı esti. Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserde sahneye altın rengi elbisesi ve görkemli tacıyla çıkarak Mısır kraliçelerini anımsattı.
Kraliçe Funda
43 yaşındaki 1 çocuk annesi şarkıcı, fiziğiyle büyüledi.
Etiketler: funda arar , Mısır
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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