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Kraliçe Funda

43 yaşındaki 1 çocuk annesi şarkıcı, fiziğiyle büyüledi.

Kraliçe Funda
Önceki akşam Harbiye'de rüzgarı esti. Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserde sahneye altın rengi elbisesi ve görkemli tacıyla çıkarak kraliçelerini anımsattı.
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