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Emzirme stili topuz

Emzirme stili topuz
Bundan 1 ay önce oğlu Santiago Enrique'yi kucağına alan , bebeğini emzirdikten sonra çekilen bu fotoğrafını instagram'da paylaştı. 43 yaşındaki yıldız, bu karenin altına da "Emzirme stili topuzla her kadın güzeldir" notu düştü.

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