Bundan 1 ay önce oğlu Santiago Enrique'yi kucağına alan Eva Longoria, bebeğini emzirdikten sonra çekilen bu fotoğrafını instagram'da paylaştı. 43 yaşındaki yıldız, bu karenin altına da "Emzirme stili topuzla her kadın güzeldir" notu düştü.
Emzirme stili topuz
Etiketler: Eva Longoria
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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