Cipine kavuştu

Oyuncu Ekin Mert Daymaz'la yakınlaşan Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi. Stil danışmanı, eski aşkı Murat Boz'la birlikte olduğu dönemde popçunun aldığı cipinin direksiyonundaydı.
Sakuçoğlu, yılın başında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu haberiyle gündeme gelmişti. Güzel stil danışmanının yeniden direksiyon başına geçmesi "Eliz cipine kavuşmuş" dedirtti.
HALİL ÇİLİNGİR
Sakuçoğlu, yılın başında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu haberiyle gündeme gelmişti. Güzel stil danışmanının yeniden direksiyon başına geçmesi "Eliz cipine kavuşmuş" dedirtti.
HALİL ÇİLİNGİR
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