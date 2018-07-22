900 milyon doları var

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ailesinin
en geç üyesi olan
Kylie Jenner
, bir
girişimci, reality
şov kahramanı
ve sosyal medya
fenomeni. 'Jenner'ın
20 yaşında 900
milyon dolar
değerine ulaştığı
açıklandı. Kozmetik
ürünleriyle birlikte
müthiş bir servete
imza atan Kylie
Jenner'ın arkasında
14 kişilik bir mali
takımının olduğu
belirtildi. Bu özel
ekibin, günde 18
saat çalıştığına
dikkat çekildi.
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