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900 milyon doları var

900 milyon doları var
Kardashian - Jenner ailesinin en geç üyesi olan , bir girişimci, reality şov kahramanı ve sosyal medya fenomeni. 'Jenner'ın 20 yaşında 900 milyon dolar değerine ulaştığı açıklandı. Kozmetik ürünleriyle birlikte müthiş bir servete imza atan Kylie Jenner'ın arkasında 14 kişilik bir mali takımının olduğu belirtildi. Bu özel ekibin, günde 18 saat çalıştığına dikkat çekildi.
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