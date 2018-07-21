Mutluluğa röveşata

futbolcuile yaklaşıkönceki günmuratlarına erdi. Kızının annesi 11 yıllık eşi Pınar Kaşgören'den 2014'te tek celsede boşanan Kahveci, Sever'le tarihidünyaevine girdi. İkilinin nikah şahitliğini yakın dostları üstlendi. Nikahtan bir gün öncegiderekçıkan ikili, ertesi gün ise hem Türk hem de İtalyan yetkililerin huzurundadedi. Nikahtan görüntüleri instagram'da paylaşan ikilininise dikkat çekti. Çiçeği burnunda evli çifte, sosyal medyada