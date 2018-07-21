Eski futbolcu Nihat Kahveci ile yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı eski manken Fulya Sever, önceki gün Roma'da muratlarına erdi. Kızının annesi 11 yıllık eşi Pınar Kaşgören'den 2014'te tek celsede boşanan Kahveci, Sever'le tarihi Bernardino Sarayı'nda dünyaevine girdi. İkilinin nikah şahitliğini yakın dostları üstlendi. Nikahtan bir gün önce Roma'ya giderek şehirde romantik bir tura çıkan ikili, ertesi gün ise hem Türk hem de İtalyan yetkililerin huzurunda bir ömür mutluluğa 'evet' dedi. Nikahtan görüntüleri instagram'da paylaşan ikilinin hem Türkçe hem de İtalyanca 'evet' demesi ise dikkat çekti. Çiçeği burnunda evli çifte, sosyal medyada tebrik mesajları yağdı...
Mutluluğa röveşata
Yıllarca başarılı futboluyla alkış toplayan Nihat Kahveci, mutluluğa gol attı. Eski futbolcu, önceki gün Fulya Sever’le Roma’da evlendi
Etiketler: Nihat Kahveci , Fulya Sever
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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