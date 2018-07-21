Son model lüks arabalarıyla manşetleri süsleyen Cem Yılmaz, yıllar sonra toplu taşımayı kullandı. Ünlü komedyen, dün feribota binerek herkesi şaşırttı. Yılmaz, paylaştığı bu kareyle de 'Kara Komik Filmler'in çekimlerinin Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Halka karıştı
Etiketler: Cem Yılmaz
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.