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Halka karıştı

Halka karıştı
Son model lüks arabalarıyla manşetleri süsleyen Cem Yılmaz, yıllar sonra toplu taşımayı kullandı. Ünlü komedyen, dün feribota binerek herkesi şaşırttı. Yılmaz, paylaştığı bu kareyle de 'Kara Komik Filmler'in çekimlerinin Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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