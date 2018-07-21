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Bir başkadır memleketim

Bir başkadır memleketim
Yıllardır ABD'de yaşayan Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde 'a gelmişti. Duran, önceki gün de soluğu mimar eşi Adnan Aksoy, çocukları Selin ve Emir'le Bodrum'da aldı.



Aksoy Ailesi, mavi tura çıktı. Geçtiğimiz yıl piyasaya borçları yüzünden 'ye gelemediği konuşulan Aksoy'un kiraladığı gulet teknenin günlük kirası ise bin 500 euro (8 bin 400 lira).


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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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