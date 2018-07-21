Bir başkadır memleketim

Yıllardır ABD'de yaşayan Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Duran, önceki gün de soluğu mimar eşi Adnan Aksoy, çocukları Selin ve Emir'le Bodrum'da aldı.
Aksoy Ailesi, mavi tura çıktı. Geçtiğimiz yıl piyasaya borçları yüzünden Türkiye'ye gelemediği konuşulan Aksoy'un kiraladığı gulet teknenin günlük kirası ise bin 500 euro (8 bin 400 lira).
Aksoy Ailesi, mavi tura çıktı. Geçtiğimiz yıl piyasaya borçları yüzünden Türkiye'ye gelemediği konuşulan Aksoy'un kiraladığı gulet teknenin günlük kirası ise bin 500 euro (8 bin 400 lira).
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