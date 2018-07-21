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Babaya saygı!

Babaya saygı!
Dünyanın en yakışıklı mahkumu' unvanını aldıktan sonra yıldızı parlayan Jeremy Meeks, dört ayağının üzerine düştü. Çıktığı Bodrum tatilinde eşini Top Shop'un veliahtı Chloe Green ile aldatan ve ardından milyoner güzelden bebek sahibi olan Meeks, önceki gün İtalya'da görüntülendi. Sir Phillip Green'le tekne sefası yapan , yattan inerken kayınpederine de böyle yardım etti.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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