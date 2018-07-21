Dünyanın en yakışıklı mahkumu' unvanını aldıktan sonra yıldızı parlayan Jeremy Meeks, dört ayağının üzerine düştü. Çıktığı Bodrum tatilinde eşini Top Shop'un veliahtı Chloe Green ile aldatan ve ardından milyoner güzelden bebek sahibi olan Meeks, önceki gün İtalya'da görüntülendi. Sir Phillip Green'le tekne sefası yapan Jeremy Meeks, yattan inerken kayınpederine de böyle yardım etti.
Babaya saygı!
Etiketler: Jeremy Meeks , İtalya
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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