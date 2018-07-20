Yalın selfie

Son şarkısı 'Sensiz Ben Ne Olayım' ile müzik listelerine kasıp kavuran Yalın, tatil için rotasını Komşu'ya çevirdi. Yakın arkadaşlarıyla Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a giden popçu, Ege'nin karşı tarafından işte böyle selfie yaptı.