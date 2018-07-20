Tatlıses alarma geçti

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ölüm tehditleri alması
üzerine alarma geçti.
Babasıyla, annesi
Derya Tuna'nın
önceki akşam
Yalıkavak'taki Mufla
Restoran'daki yaş
günü partisine katılan İdo'nun korumaları
dikkat çekti.
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