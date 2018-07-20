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Tatlıses alarma geçti

Tatlıses alarma geçti
İbrahim Tatlıses, oğlunun ölüm tehditleri alması üzerine alarma geçti. Babasıyla, annesi Derya Tuna'nın önceki akşam Yalıkavak'taki Mufla Restoran'daki yaş günü partisine katılan İdo'nun korumaları dikkat çekti.

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