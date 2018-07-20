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Şaşırttı!

Şaşırttı!
Dünya turnesi için gittiği Fransa'da tatil de yapmayı ihmal etmeyen Beyonce, önceki gün müzisyen eşi Jay-Z ile yat sefası yaptı. Her zamanki gibi giyim tarzıyla ilgi odağı olan seksi şarkıcının bacaklarındaki selülitler ise şaşkınlık yarattı. , bu haliyle "Çorap çıktı, kusur göründü" dedirtti.
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