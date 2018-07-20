Dünya turnesi için gittiği Fransa'da tatil de yapmayı ihmal etmeyen Beyonce, önceki gün müzisyen eşi Jay-Z ile yat sefası yaptı. Her zamanki gibi giyim tarzıyla ilgi odağı olan seksi şarkıcının bacaklarındaki selülitler ise şaşkınlık yarattı. Beyonce, bu haliyle "Çorap çıktı, kusur göründü" dedirtti.
Şaşırttı!
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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