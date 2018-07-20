Yol Durumu
  1. Bebek ayırdı!
  2. Lüküs hayat oh ne rahat

Rötarlı seyahat

Rötarlı seyahat
Paris Hilton, Avrupa turnesi kapsamında 'taki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de 28 Temmuz'da vereceği partiyi erteledi. ABD'de kanserle mücadele eden ve Hilton Ailesi'nin bağışçısı olduğu bir kurumun yardım gecesine katılması gereken sosyetik güzel, Kıbrıs konserini 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ