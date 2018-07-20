Paris Hilton, Avrupa turnesi kapsamında Kıbrıs'taki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de 28 Temmuz'da vereceği partiyi erteledi. ABD'de kanserle mücadele eden ve Hilton Ailesi'nin bağışçısı olduğu bir kurumun yardım gecesine katılması gereken sosyetik güzel, Kıbrıs konserini 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek.
Rötarlı seyahat
Etiketler: Paris Hilton , Kıbrıs
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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