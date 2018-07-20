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Neşesi yerinde

Neşesi yerinde
Birzen Tezer'in önceki gece Sanat Perfonmance'daki konserini dinleyenler arasında Demet Şener de vardı. 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'la olaylı bir boşanma süreci geçiren Şener, neşeli halleriyle "Sıkıntılı günler geride kaldı" dedirtti.
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