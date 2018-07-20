Birzen Tezer'in önceki gece Beyoğlu Sanat Perfonmance'daki konserini dinleyenler arasında Demet Şener de vardı. 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'la olaylı bir boşanma süreci geçiren Şener, neşeli halleriyle "Sıkıntılı günler geride kaldı" dedirtti.
Neşesi yerinde
Etiketler: Beyoğlu , İbrahim Kutluay , demet şener
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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