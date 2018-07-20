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Lüküs hayat oh ne rahat

ile , haftalığı 85 bin dolarlık yatla St. Tropez’de; günlüğü 15 bin euro’luk guletle ’da tatilde. ile ise günlüğü 4 bin euro’luk villada Mikonos’ta keyif sürüyor...



Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, yaptıkları tatille imrendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Ege koylarını kiraladıkları lüks bir guletle gezen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, önceki gün ise rotalarını Fransa'ya çevirdi. Kişi başı bin 800 dolar verip Beyonce konserini en önden izleyen ünlü çift, dün ise haftalığı 85 bin dolar (410 bin lira) olan lüks bir yat kiralayıp St. Tropez'e gitti.
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