Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, yaptıkları tatille imrendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Ege koylarını kiraladıkları lüks bir guletle gezen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, önceki gün ise rotalarını Fransa'ya çevirdi. Kişi başı bin 800 dolar verip Beyonce konserini en önden izleyen ünlü çift, dün ise haftalığı 85 bin dolar (410 bin lira) olan lüks bir yat kiralayıp St. Tropez'e gitti.
Lüküs hayat oh ne rahat
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, haftalığı 85 bin dolarlık yatla St. Tropez’de; Şebnem Çapa günlüğü 15 bin euro’luk guletle İtalya’da tatilde. Rachel Araz ile Sami Kiresepi ise günlüğü 4 bin euro’luk villada Mikonos’ta keyif sürüyor...
Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, yaptıkları tatille imrendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Ege koylarını kiraladıkları lüks bir guletle gezen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, önceki gün ise rotalarını Fransa'ya çevirdi. Kişi başı bin 800 dolar verip Beyonce konserini en önden izleyen ünlü çift, dün ise haftalığı 85 bin dolar (410 bin lira) olan lüks bir yat kiralayıp St. Tropez'e gitti.
Etiketler: Almeda Abazi , Tolgahan Sayışman , Şebnem Çapa , Rachel Araz , Sami Kiresepi , Yunanistan , İtalya , Fransa
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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