Lüküs hayat oh ne rahat

ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, yaptıkları tatille imrendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalardagezenönceki gün ise rotalarınıçevirdi.verip Beyonce konserini en önden izleyen ünlü çift, dün iseolan lüks bir yat kiralayıpgitti.