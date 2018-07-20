Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kıskançlık krizi çıkan Demet Özdemir ile aşkı Seçkin Özdemir, sorunları geride bıraktı. 3 aylık aşıklar, önceki gün sosyal medya hesaplarında romantik paylaşımlara imza attı. Aşkının telefonunu kurcaladığı için uyarı alan Demet Özdemir, kendi gibi oyuncu sevgilisiyle paylaştığı bu kareyle de ilişkilerinde sorunları aştıklarının mesajını verdi.
'Krizi aştık' pozu
Etiketler: Demet Özdemir , seçkin özdemir
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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