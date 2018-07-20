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'Krizi aştık' pozu

Krizi aştık pozu
Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kıskançlık krizi çıkan ile aşkı , sorunları geride bıraktı. 3 aylık aşıklar, önceki gün sosyal medya hesaplarında romantik paylaşımlara imza attı. Aşkının telefonunu kurcaladığı için uyarı alan Demet Özdemir, kendi gibi oyuncu sevgilisiyle paylaştığı bu kareyle de ilişkilerinde sorunları aştıklarının mesajını verdi.
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