Egzotik romantizm

Dünyanın en gözde çiftlerinden Gisele Bündchen ile Tom Brady, tatil için Kosta Rika'yı tercih etti. Eşiyle sahilde romantik anlar yaşayan eski Victoria's Secret meleği, her zamanki gibi kusursuz fiziğiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Brady'nin ise eşine aşkla bakışı gözlerden kaçmadı.