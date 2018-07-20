Çeşme'de eğlenceye daldılar

Sempatik çift Larissa ile eşi Burak Gacemer'in renkli paylaşımları sürüyor. Brezilyalı model, önceki gün sıcaktan bunalıp soluğu havuzda aldı. Güzel model, eşiyle havuza girerken muzipliğini konuşturdu.
Sempatik ikili, suya girerken çocuklar gibi şendi...
Sempatik ikili, suya girerken çocuklar gibi şendi...
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