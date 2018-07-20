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Çeşme'de eğlenceye daldılar

Çeşmede eğlenceye daldılar
Sempatik çift Larissa ile eşi Burak Gacemer'in renkli paylaşımları sürüyor. Brezilyalı model, önceki gün sıcaktan bunalıp soluğu havuzda aldı. Güzel model, eşiyle havuza girerken muzipliğini konuşturdu.



ikili, suya girerken çocuklar gibi şendi...
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