Berrak uyarı!

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günlerde sezonu
gözlerden uzak
olmak için Bozcaada'da
açan Berrak Tüzünataç ile aşkı Birkan Sokullu,
önceki
gün soluğu Bodrum'da
aldı. Sarnıç Beach'te
objektife yansıyan
3 yıllık aşıkların
keyfi yerindeydi.
Denize ilk giren
Tüzünataç, "Aşkım, su çok soğuk"
diyerek
sevgilisini uyardı. DOĞAN SAVAŞ
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