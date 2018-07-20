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Berrak uyarı!

Berrak uyarı!
Geçtiğimiz günlerde sezonu gözlerden uzak olmak için Bozcaada'da açan Berrak Tüzünataç ile aşkı Birkan Sokullu, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Sarnıç Beach'te objektife yansıyan 3 yıllık aşıkların keyfi yerindeydi. Denize ilk giren Tüzünataç, "Aşkım, su çok soğuk" diyerek sevgilisini uyardı.




DOĞAN SAVAŞ
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