Bebek ayırdı!

Popun yaramaz kızı Miley Cyrus, aşkı yerine kariyerini seçti. 2009 yılında aynı filmde rol aldığı Liam Hemsworth ile aşk yaşayan ünlü popçu, yakışıklı oyuncuyla 2012'de nişanlanmıştı. Bir yıl sonra ayrılan ikili, 2016'da ilişkilerine ikinci şansı verse de gözde çift, ABD basının iddiasına göre yollarını yine ayırdı. Ayrılığın sebebi ise geçtiğimiz yıllarda Hemsworth'tan ayrıldığı için yıkılan 25 yaşındaki popçunun, evlenip çocuk sahibi olmak istememesi...