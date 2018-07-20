Amerika'da çocuk gibi şen (Hollywood dedikoduları)

Uzun süredir ABD'de yaşayan Begüm Şen ile geçtiğimiz ay tatil için Los Angeles'a giden Neslişah Alkoçlar, önceki gün keyifli anlar yaşadı. İkinci bebeğini kucağına almak için artık gün saymaya başlayan Alkoçlar, Şen ile birlikte Hollywood Stüdyoları'na giderek çocukluk günlerine döndü.
AZRA'DAN GİZEMLİ KARE
Dört aylık hamile olduğu konuşulan Azra Akın, boydan fotoğraf paylaşmama kuralını yine bozmadı. Hamilelik dedikodularının çıktığı günden bu yana sürekli yakın çekim fotoğraflar paylaşan 36 yaşındaki oyuncu, önceki günkü bu pozuyla da yüzünün güzelliğini gözler önüne serdi.
AZRA'DAN GİZEMLİ KARE
Dört aylık hamile olduğu konuşulan Azra Akın, boydan fotoğraf paylaşmama kuralını yine bozmadı. Hamilelik dedikodularının çıktığı günden bu yana sürekli yakın çekim fotoğraflar paylaşan 36 yaşındaki oyuncu, önceki günkü bu pozuyla da yüzünün güzelliğini gözler önüne serdi.
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