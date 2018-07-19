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Yüzü güldü

Yüzü güldü
Aslı Enver'e iyi haber... Güzel oyuncu, eskiden rol aldığı bir dizinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya şirketine dava açmıştı. Bilirkişi raporunda; davalı şirketin ticari defterleri üzerine yapılan incelemeye göre Endomal Medya'nın 'e 32 bin 533 TL borçlu olduğu yönünde görüş bildirildi.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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