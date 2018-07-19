Aslı Enver'e iyi haber... Güzel oyuncu, eskiden rol aldığı bir dizinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya şirketine dava açmıştı. Bilirkişi raporunda; davalı şirketin ticari defterleri üzerine yapılan incelemeye göre Endomal Medya'nın Aslı Enver'e 32 bin 533 TL borçlu olduğu yönünde görüş bildirildi.
Yüzü güldü
Etiketler: Aslı Enver
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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