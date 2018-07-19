Sosyete yüksek uçuyor

ilearasında mekik dokuyan tatilciler,sıcak havada otomobille kat etmek istemeyincegirdi. Karayolunu tercih etmeyenler, iki ilçe arasını helikopterle kat etmeye başladı.düşüren bu VIP hizmetin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Kazıkta yüksek uçan helikopterle transferin bedeli iseLüksüne ve keyfine düşkün tatilciler, Bodrum'dan Çeşme'ye helikopterle gitmek içingözden çıkarıyor. Fiyatıyla "Yok artık!" dedirten helikopterle transfer hizmetinin müdavimleri arasında isevegibi isimler bulunuyor.