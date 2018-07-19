Sosyete yüksek uçuyor

Bodrum ile Çeşme arasında mekik dokuyan tatilciler, 320 kilometreyi sıcak havada otomobille kat etmek istemeyince devreye ultra lüks bir hizmet girdi. Karayolunu tercih etmeyenler, iki ilçe arasını helikopterle kat etmeye başladı. 3 buçuk saatlik yolculuğu 45 dakikaya düşüren bu VIP hizmetin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Kazıkta yüksek uçan helikopterle transferin bedeli ise 3 bin euro...
Lüksüne ve keyfine düşkün tatilciler, Bodrum'dan Çeşme'ye helikopterle gitmek için 16 bin 800 lirayı gözden çıkarıyor. Fiyatıyla "Yok artık!" dedirten helikopterle transfer hizmetinin müdavimleri arasında ise Cem Yılmaz, Murat Dalkılıç, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı gibi birçok sosyetik, Murat Boz ve Berkay gibi isimler bulunuyor.
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