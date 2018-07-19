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Serenay temizlikte

Serenay temizlikte
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla da bilinen Sarıkaya, marka yüzü olduğu bir şampuan firmasının deniz ve çevre kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için başlattığı kampanyaya destek verdi. 27 yaşındaki oyuncu, dün Kilyos sahilinde düzenlenen kıyı temizleme etkinliğine katıldı. , denizdeki ve plajdaki çöpleri tek tek elleriyle toplayıp doğanın temizliğine katkı sağladı.

ELLERİYLE TOPLADI

Ellerine eldivenleri geçirip Kilyos sahilindeki ve denizdeki çöpleri bir bir toplayan Serenay Sarıkaya, "Bu eşsiz güzellikteki sahilleri kirletenler geleceğimizi de kirlettiklerinin farkında değil. Umarım bu konuya biraz da olsa dikkat çekebilirim" diye konuştu.


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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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