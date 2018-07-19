Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla da bilinen Sarıkaya, marka yüzü olduğu bir şampuan firmasının deniz ve çevre kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için başlattığı kampanyaya destek verdi. 27 yaşındaki oyuncu, dün Kilyos sahilinde düzenlenen kıyı temizleme etkinliğine katıldı. Serenay Sarıkaya, denizdeki ve plajdaki çöpleri tek tek elleriyle toplayıp doğanın temizliğine katkı sağladı.
Serenay temizlikte
Etiketler: Serenay Sarıkaya
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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