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Ergen de tuzladı...

Ergen de tuzladı...
Şu sıralar oğullarıyla Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Gülben Ergen'in keyfine diyecek yok… Ünlü sanatçı, önceki gün oğulları Atlas, Güney ve Ares'le eti kendine has tuzlama hareketi (saltbea) ile fenomen olan Nusret Gökçe'nin restoranında ziyafet çekti. Gökçe'ye özenen Ergen'in oğulları saltbea pozu verdi.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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