Cemiyet hayatının önde gelen çiftlerinden Gaye ile eşi Alpay Başaran'ın da tatil adresi Bodrum oldu. Ünlü çift, geçtiğimiz akşam Türkbükü'ndeki Sess adlı kulüpte sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Çift, çıkışta böyle mutluluk pozu verdi.
Eğlenceli akşam
Etiketler: Bodrum
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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