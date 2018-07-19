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Eğlenceli akşam

Eğlenceli akşam
Cemiyet hayatının önde gelen çiftlerinden Gaye ile eşi Alpay Başaran'ın da tatil adresi oldu. Ünlü çift, geçtiğimiz akşam Türkbükü'ndeki Sess adlı kulüpte sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Çift, çıkışta böyle mutluluk pozu verdi.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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