Bekir Aksoy, önceki gün Türkbükü'ndeydi. 49 yaşındaki oyuncu, üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle ilgi odağı oldu. Saatte 35 kilometre hız yapabilen bisikletiyle gezintiye çıkan oyuncu, "Miras değil, alın teri" diyerek de güldürdü.
Bekir'in alın teri
Etiketler: Bekir Aksoy
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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