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Bekir'in alın teri

Bekirin alın teri
, önceki gün Türkbükü'ndeydi. 49 yaşındaki oyuncu, üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle ilgi odağı oldu. Saatte 35 kilometre hız yapabilen bisikletiyle gezintiye çıkan oyuncu, "Miras değil, alın teri" diyerek de güldürdü.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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