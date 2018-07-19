Arınma vakti

Sosyetik çift Gülşah Alkoçlar ile Ender Alkoçlar, Ege tatillerini noktalayıp Avusturya'da detoks kampına girdi. Geçtiğimiz yıllarda göğüs kanserini yenen Gülşah Hanım ile eşi önceki gün yürüyüş yaparken bu pozu verdi. İkinci torunlarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin sosyal medyada paylaştıkları bu kare binlerce beğeni aldı.